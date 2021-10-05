Петербургский международный экономический форум состоится 15—18 июня 2022 года
Следующий Петербургский международный экономический форум пройдет 15—18 июня 2022 года, сообщил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.
По его словам, заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022 выразил целый ряд стран. Он подчеркнул, что в этом году для организации форума разработали беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, сообщают «Ведомости».
Это будет 25-й, юбилейный ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум организует Фонд Росконгресс. В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет.
В 2021 году Петербургский международный экономический форум открылся в КВЦ «Экспофорум». Тема форума 2021 года — «Снова вместе. Экономика новой реальности». Подробнее об открытии форума в 2021 году — в нашем фоторепортаже.
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