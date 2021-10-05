Петербургский международный экономический форум состоится 15—18 июня 2022 года

Фото: Сергей Кощеев

Следующий Петербургский международный экономический форум пройдет 15—18 июня 2022 года, сообщил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022 выразил целый ряд стран. Он подчеркнул, что в этом году для организации форума разработали беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, сообщают «Ведомости».

Это будет 25-й, юбилейный ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум организует Фонд Росконгресс. В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет.

Фото: Сергей Кощеев

В 2021 году Петербургский международный экономический форум открылся в КВЦ «Экспофорум». Тема форума 2021 года — «Снова вместе. Экономика новой реальности». Подробнее об открытии форума в 2021 году — в нашем фоторепортаже.

Маргарита Головатенко