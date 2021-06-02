ПМЭФ-2021, день первый

17:00, 02.06.2021 37
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  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев
  • Сергей Кощеев

Сегодня в КВЦ «Экспофорум» открылся Петербургский международный экономический форум. Его основная тема — «Снова вместе. Экономика новой реальности». На форуме работает корреспондент «Реального времени». Что он увидел в день открытия ПМЭФ-2021 – в нашем фоторепортаже.


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