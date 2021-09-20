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Кадыров переизбран на выборах руководителя Чечни

11:05, 20.09.2021 1
Кадыров переизбран на выборах руководителя Чечни
Фото: chechnya.gov.ru

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров переизбран на выборах руководителя региона. По результатам обработки 100% протоколов он набрал 99,7% голосов, следует из данных табло в информационном центре ЦИК.

Иса Хаджимурадов, выдвинутый отделением партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», набрал 0,15% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,12%.

Для победы на выборах кандидат должен набрать больше 50% голосов.

Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 5 апреля 2011 года.

Ольга Плешкова
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