На 274% выросли продажи татарстанских предпринимателей на Wildberries
Продажи предпринимателей из Татарстана на Wildberries за восемь месяцев 2021 года выросли на 274% и составили 4,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.
Около 90% оборота предпринимателей приходятся на субъектов малого и среднего бизнеса. За год их продажи увеличились на 131%.
По объемам продаж предпринимателей на Wildberries Татарстан занял шестое место среди регионов России. Лидером продаж стала Ивановская область, там оборот перешагнул за 10 млрд рублей.
В сентябре Татарстан стал лидером в ПФО в сфере электронной коммерции.
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