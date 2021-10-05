На 274% выросли продажи татарстанских предпринимателей на Wildberries

Фото: Максим Платонов

Продажи предпринимателей из Татарстана на Wildberries за восемь месяцев 2021 года выросли на 274% и составили 4,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Около 90% оборота предпринимателей приходятся на субъектов малого и среднего бизнеса. За год их продажи увеличились на 131%.

По объемам продаж предпринимателей на Wildberries Татарстан занял шестое место среди регионов России. Лидером продаж стала Ивановская область, там оборот перешагнул за 10 млрд рублей.

В сентябре Татарстан стал лидером в ПФО в сфере электронной коммерции.

Ольга Шагиева