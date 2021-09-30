Татарстан стал лидером в ПФО в сфере электронной коммерции

Фото: Максим Платонов

Татарстан стал лидером по количеству зарегистрированных продавцов на маркетплейсах и числу отправлений среди регионов Приволжского федерального округа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко».



Такие данные получены по итогам 8 месяцев текущего года. Доля магазинов Татарстана на крупнейших маркетплейсах составляет 19%, у республики такое же количество отправлений. За указанный период сумма продаж селлеров из Татарстана выросла более чем в пять раз и составила 18,51 млрд рублей, сказал бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

Инфраструктура электронной коммерции в республике развивается поступательно. Так, в августе прошлого года открылся логистический центр Wildberries площадью 100 тыс. кв. м, а сегодня прошла церемония официального запуска первой очереди логистического центра «Ромекс» для компании Ozon площадью 37 тыс. кв. м.

Фото: Максим Платонов

С началом пандемии коронавируса рынок электронной коммерции в России совершил значительный рывок. Общие объемы e-commerce в минувшем году выросли на 26%, а онлайн-продажи продуктов питания — на 40%. Подробнее о работе маркетплейсов в России — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко