При строительстве трассы Москва — Казань в Нижегородской области нашли поселение бронзового века
Археологи обнаружили крупное поселение эпохи бронзы с сохранившимися следами построек на месте строительства трассы М-12 Москва — Казань. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».
Поселение обнаружено близ села Акузово на территории Нижегородской области. Там археологи исследовали почти 9 тыс. кв. м и раскопали 13 сооружений. Находки отнесли к поздняковской археологической культуре. По данным специалистов, представители этой общности жили с середины второго тысячелетия по начало первого тысячелетия до н.э. в районе рек Оки, Клязьмы, в верхнем и среднем правобережном Поволжье, пишет «Интерфакс».
Ранее научный сотрудник Института археологии РАН, начальник волжской экспедиции Ольга Зеленцова рассказывала, что в ходе строительства скоростной трассы Москва — Казань специалисты обнаружили 23 памятника археологии.
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