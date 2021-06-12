При прокладке трассы Москва — Казань обнаружили 23 памятника археологии

В ходе строительства скоростной трассы Москва — Казань специалисты обнаружили 23 памятника археологии. Об этом сообщила научный сотрудник Института археологии РАН, начальник волжской экспедиции Ольга Зеленцова.

По шесть-семь памятников эпохи камня до позднего Средневековья и Нового времени находят практически на каждом этапе строительства.

Фото: russianhighways.ru

При проведении строительных работ сначала территорию должны проверить на наличие археологических памятников. Пока специалисты не дадут заключения, что под возводимым сооружением нет никаких свидетельств деятельности или остатков поселений древних людей, работы вести запрещено, пишет «Российская газета».

В конце мая районе села Малое Окулово Нижегородской области, рядом с руслом реки Оки, начались археологические раскопки. Там в рамках подготовки территории к строительству трассы М-12 обнаружили стоянки древних людей — охотников и рыболовов, которые кочевали за добычей.

Татьяна Леухина