«Учителем года России — 2021» стала Екатерина Костылева из Тюменской области

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Учитель английского языка гимназии №122 имени Ж.А. Зайцевой в Казани Мария Голованова вошла в пятерку лучших учителей в конкурсе «Учитель года России — 2021», сообщает Минпросвещения РФ.



Победителем Всероссийского конкурса стала учитель физики гимназии №16 Тюмени Екатерина Костылева. Ее наградят в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте 10 октября и вручат главный приз конкурса — Большого хрустального пеликана. Екатерина Костылева станет советником министра просвещения на общественных началах.

Среди других финалистов — учитель физики школы №1520 имени Капцовых из Москвы Артем Барат, учитель истории школы №38 из Хабаровска Дмитрий Морозов и учитель русского языка и литературы лицея №14 имени Героя Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева в Ставрополе Анастасия Шрамко.

Конкурс проводится среди лучших российских педагогов уже более 30 лет. В прошлом году его победителем стал преподаватель из Ростовской области Михаил Гуров. Поэтому в этом году финал проходил в Ростове.

Маргарита Головатенко