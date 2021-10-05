Пименов о мастер-классах в Татарстане: «В детстве лишь мечтал о таком»

Фото: Альберт Муклоков

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов поделился впечатлениями от участия в мастер-классах, проводимых РФС и компанией ТАИФ на территории Татарстана.

— Нам бы очень хотелось, чтобы эти тренировки навсегда врезались в память мальчишек. Когда я был ребенком, мог только мечтать о таких мастер-классах. Общения с успешными людьми нам не хватало. Думаю, что после таких уроков ребята начнут более серьезно относиться к спорту, — приводит слова Пименова корреспондент «Реального времени».

Фото: Альберт Муклоков

Отметим, что во встречах с детьми также участвуют прославленные российские футболисты Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Хлестов.

Подробнее о мастер-классах по футболу, которые проводятся в эти дни в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».