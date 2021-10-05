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Опрос: родители школьников планируют дарить учителям цветы, сертификаты и наборы сладостей

06:17, 05.10.2021 1
Опрос: родители школьников планируют дарить учителям цветы, сертификаты и наборы сладостей
Фото: realnoevremya.ru

Родители российских школьников планируют дарить учителям в их профессиональный праздник цветы, подарочные сертификаты и наборы сладостей с чаем или кофе. Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По результатам опроса, 43% родителей планируют дарить от класса букет цветов. На втором месте по популярности среди подарков — сертификаты (13%). На третьем — наборы сладостей с чаем или кофе (12%).

Еще 6% респондентов планируют подарить деньги классным руководителям, а 2% — технику для работы. Также среди других подарков числятся книги, билеты в театр, часы, фотоальбомы, ручки, пишет RT.

Фото: мэрия Казани

Напомним, что 5 октября в России празднуется День учителя. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи встретится с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Ольга Шагиева
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:32
    Мы мамы школьников устали собирать деньги.Пролажные мамочки в 35 лицее все в род.комитетах. Каждый год все больше и больше собирают деньги типа для нужд класса. В прошлым году собирали по 2000 с ученика в этом году уже 2500. типа все дорожало, надо классному руководителю хороший подарок и учителям предметникам. устали уже. не сдашь то пишут в ватсап. типа у всех денег нет , но все равно сдавать надо. для ребенка 2500 жалко что ли итд. 35 лицее директор все это поощеряет. а в классах 36- 40 учеников. а отчетов никаких.
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