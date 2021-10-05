Опрос: родители школьников планируют дарить учителям цветы, сертификаты и наборы сладостей

Родители российских школьников планируют дарить учителям в их профессиональный праздник цветы, подарочные сертификаты и наборы сладостей с чаем или кофе. Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По результатам опроса, 43% родителей планируют дарить от класса букет цветов. На втором месте по популярности среди подарков — сертификаты (13%). На третьем — наборы сладостей с чаем или кофе (12%).

Еще 6% респондентов планируют подарить деньги классным руководителям, а 2% — технику для работы. Также среди других подарков числятся книги, билеты в театр, часы, фотоальбомы, ручки, пишет RT.

Фото: мэрия Казани

Напомним, что 5 октября в России празднуется День учителя. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи встретится с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».



Ольга Шагиева