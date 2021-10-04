Путин в режиме видеосвязи встретится с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» 5 октября
Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи встретится с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», сообщили в Кремле.
Онлайн-встреча запланирована на 5 октября — в этот день в Государственном Кремлевском дворце объявят победителя конкурса.
Напомним, в числе финалистов — учитель английского языка казанской гимназии №122 Мария Голованова. Накануне она вошла в пятерку лучших учителей России.
Мария считает, что познание других культур возможно только через понимание собственной национальной идентичности, поэтому на уроках она большое внимание уделяет региональному компоненту. Так, учащиеся не только узнают много нового о разных странах, но и говорят о родном крае.
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