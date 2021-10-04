Министром экономического развития Нижегородской области стал выходец из Татарстана Денис Исмагилов

Денис Исмагилов стал новым министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

С 2018 года он занимал должность заместителя министра экономразвития региона. Министром экономического развития Нижегородской области был Игорь Норенко. Он стал депутатом заксобрания Нижегородской области.

Фото: nn-invest.ru

Денис Исмагилов родился 19 сентября 1988 года в Нижнекамске. В 2010 году окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Международные отношения», в 2018-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Экономика».

С февраля 2011 года по январь 2012-го работал специалистом — и. о. начальника отдела официального протокола в министерстве промышленности и торговли Татарстана в Казани, с февраля 2012 года по август 2012-го — начальником отдела общего протокола АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани». После — работал в Москве, Иннополисе.