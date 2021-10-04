Цена газа в Европе снизилась из-за новостей по «Северному потоку — 2»

В Европе фьючерсная цена газа, почти достигшая в понедельник $1200 за тысячу кубометров, на новостях по «Северному потоку — 2» снизилась ниже $1130. Таковы данные торгов на ICE Futures.

Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF практически достигла уровня в $1200 за тысячу кубометров. После сообщений по газопроводу «Северный поток — 2», стоимость опустилась до уровня $1123,9 за тысячу кубов, пишет «РИА Новости».



30 сентября в Европе цена на газ снова обновила исторический рекорд. В ходе торгов на бирже ICE она достигла $1190 за 1 тыс. куб. м.



Во вторник цена на газ в Европе достигла отметки в $1000. 14 сентября цена на газ в Европе во время торгов побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубических метров. Стоимость газа там растет с начала года.

Сегодня стало известно, что компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку газопровода «Северный поток — 2». Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Датское энергетическое агентство сегодня сообщило, что одна нитка «Северного потока — 2» соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию.

Татьяна Леухина