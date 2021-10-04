Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку газопровода «Северный поток — 2». Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.



Компания уже завершила пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубной инспекции с использованием специальных диагностических устройств.

Фото: gazprom.ru

Датское энергетическое агентство сегодня сообщило, что одна нитка «Северного потока — 2» соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию. Но для введения в эксплуатацию другой нитки остается выполнить еще ряд условий, передает «РИА Новости».

В сентября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию трубопровода «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора. На их рассмотрение потребуется до четырех месяцев.

Татьяна Леухина