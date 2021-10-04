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В Казани на пожаре в девятиэтажке спасли мужчину

17:24, 04.10.2021
В Казани на пожаре в девятиэтажке спасли мужчину
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на пожаре в квартире в девятиэтажке спасли мужчину. С диагнозом «отравление продуктами горения» его госпитализировали в 7-ю горбольницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня днем в доме по адресу ул. Фучика, 52. Загорелись вещи на балконе и частично в комнате. Пожарные вывели из квартиры мужчину с помощью маски спасаемого. Открытое горение ликвидировано на площади 10 кв. м. Причина пожара устанавливается.

В конце сентября в Альметьевске в девятиэтажном доме произошел пожар. Спасли 24 человека.

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