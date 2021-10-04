Bloomberg предупредил о глобальном кризисе этой зимой из-за энергоресурсов

Всему миру может грозить тяжелый кризис этой зимой из-за подорожания энергоресурсов и проблем с поставками многих товаров. Об этом написал журналист Bloomberg Майкл Уинфри.

Пандемия коронавируса стала большим кризисом для человечества. Возникли проблемы с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами.

Например, в Британии наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пусты из-за нехватки водителей.

По мнению Уинфри, этой зимой температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на самые разные рынки. Если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису.

Журналист напомнил, что прошлая зима была очень тяжелой из-за пандемии. Улучшения ситуации в этом году он призвал не ждать.

Сегодня в Великобритании из-за топливного кризиса к раздаче бензина подключили военных. Британия столкнулась c перебоями в цепочке поставок несколько месяцев назад в связи с нехваткой водителей грузовиков.



Татьяна Леухина