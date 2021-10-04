К раздаче бензина в Великобритании подключились военные

В Великобритании из-за топливного кризиса к раздаче бензина подключили военных. С этого понедельника более 200 военнослужащих начнут доставлять бензин на заправки страны, 100 из них — водители бензовозов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.



Британия столкнулась c перебоями в цепочке поставок несколько месяцев назад в связи с нехваткой водителей грузовиков. На прошлой неделе нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции.

Власти подчеркивали, что запасы топлива в стране высоки и все вопросы с его поставками решаются, однако люди в панике начали закупать бензин. Сейчас граждане вынуждены стоять в очередях за бензином по несколько часов — очереди тянутся на сотни метров. Из-за напряжения нередки случаи конфликтов и даже драк.

Маргарита Головатенко