Попова призвала организовать в регионах систему наблюдения за гражданами на самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами на самоизоляции, сообщает ТАСС.

Она добавила, что после расширения перечня отнесения граждан к группе контактных их число по сравнению с весной прошлого года выросло почти в 2 раза:



— Роспотребнадзором расширен перечень отнесения к контактным, и если еще прошлой весной у нас под наблюдением при равных цифрах выявления было порядка миллиона контактных каждый день, учитывая 14-дневный период, то сегодня это количество увеличено до 2 млн, и здесь очень важно организовать систему наблюдения за выполнением требований к самоизоляции.

По словам Поповой, ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. Так, темпы роста заболеваемости COVID-19 в 12 регионах России составляют 20% и выше. В целом заболеваемость коронавирусом в России выросла в 67 регионах.

«Общее число заболевших COVID-19, получающих медицинскую помощь, превышает 950 тысяч», — сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В связи с пандемией коронавируса отменены все массовые мероприятия по всей стране. Глава РПН заявила, что мероприятия будут проводиться только в соответствии с постановлением главного санврача РФ в зависимости от тенденции эпидпроцесса.

Маргарита Головатенко