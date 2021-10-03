Учитель английского языка из Казани вошла в пятерку лучших учителей России

Фото: мэрия Казани

Учитель английского языка казанской гимназии №122 Мария Голованова вошла в пятерку лучших учителей России, сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.



Мария считает, что познание других культур возможно только через понимание собственной национальной идентичности, поэтому на уроках она большое внимание уделяет региональному компоненту. Так, учащиеся не только узнают много нового о разных странах, но и говорят о родном крае.



Мария представляет Татарстан на заключительном этапе федерального конкурса «Учитель года России — 2021». Победителя объявят в Государственном Кремлевском дворце 10 октября.

В сентябре Мария Голованова вошла в топ-15 лучших учителей России.

Маргарита Головатенко