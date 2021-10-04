Жителя Альметьевска осудили за хищение более полумиллиона рублей под предлогом поставки топлива по низкой цене

37-летнего жителя Альметьевска осудили по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что фигурант дела в марте 2020 года познакомился с заправщиком на одной из АЗС в Альметьевске и предложил ему купить у него 16 тонн бензина марки АИ-95 по заниженной цене. Мужчина согласился приобрести для себя топливо и перечислил «продавцу» 645 тысяч рублей на банковскую карту в сентябре-октябре 2020 года. Злоумышленник присвоил себе средства, но взятые на себя обязательства не выполнил и скрылся.

На судебном заседании он свою вину признал. Суд назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.

Фото: прокуратура Татарстана

На днях сообщалось, что пенсионерка из Лениногорска хотела заработать на бирже, но нарвалась на мошенников и потеряла более 600 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко