Пенсионерка из Лениногорска хотела заработать на бирже и потеряла более 600 тысяч рублей

60-летняя жительница Лениногорска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве — всего она потеряла более 600 тысяч рублей, сообщает МВД по Татарстану.



Женщина нашла сайт с предложением дополнительного заработка. Она прошла регистрацию, и ей позвонил мужчина, представившийся трейдером. Он убедил потерпевшую скачать несколько приложений для участия в торгах. Первоначальный взнос составлял 15 тысяч рублей. Он уверял, что сумма заработка будет зависеть от объема вложенных средств. Чтобы получить максимальную прибыль, женщина внесла на счет более 600 тысяч рублей в течение трех недель.

При попытке вывести деньги женщине сообщили о необходимости внести гарантированный страховой взнос. Просьбы о взносах различных сумм в качестве комиссий за перевод не прекращались, и тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Полиция устанавливает личности злоумышленников, возбуждено уголовное дело.

МВД Татарстана призывает жителей сохранять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Не стоит устанавливать на телефон приложения по указанию неизвестных лиц, поскольку мошенники через них смогут получить доступ к смартфону и личным данным. Так злоумышленники получат возможность взять кредит и вывести все средства.

Фото: realnoevremya.ru

Житель Казани потерял 800 тысяч рублей после разговоров с мошенниками — в общей сложности он не клал трубку в течение семи часов.

Недавнее исследование показало, что 16% россиян хоть раз в жизни распрощались с деньгами или другой своей собственностью, попавшись на удочку телефонных мошенников. Только 12% граждан России никогда не сталкивались с подозрительными телефонными звонками.

Маргарита Головатенко