Госсовет Татарстана разработал законопроект об усилении наказания за уклонение от лечения наркомании

Фото: Максим Платонов (архив)

Государственный совет Татарстана разработал законопроект, предусматривающий усиление наказания за уклонение от лечения наркомании. Депутаты предлагают установить в стране уголовную ответственность для тех, кто злостно уклоняется от прохождения ими назначенных им судом процедур по лечению и реабилитации от наркозависимости.

Законопроект внесен в Государственную Думу. Госсовет РТ предлагает дополнить статью 6.9.1. КоАП РФ, предусматривающую наказание за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Наказание хотят усилить в целях надлежащего соблюдения гражданами установленной судом обязанности по прохождению диагностики, лечения от наркомании или реабилитации в связи с потреблением наркотиков, следует из пояснительной записки, опубликованной в базе нижней палаты российского парламента.

Кроме того Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о привлечении к ответственности за пропаганду нападений школьников на учебные заведения. В документе предлагается назначать виновным уголовное наказание.

Татьяна Демина