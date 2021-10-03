Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушек в Оренбургской области

Подозреваемый в убийстве девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летний Александр Лазарев задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД.

Правоохранители задержали его в Орске, когда он пытался угнать автомобиль. Ранее подозреваемый уже был судим за убийство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять все меры для задержания подозреваемого в убийстве девушек в Оренбургской области.

Причастность подозреваемого к преступлению подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 сентября ночью после тушения пожара в многоквартирном доме в городе Гай Оренбургской области обнаружили тела двух девушек. Во дворе дома нашли тело еще одной. По данным СК, убитые девушки — студентки медколледжа 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру. Ведомство опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что их якобы зарубили топором. У них многочисленные колото-резаные раны. Девушки были родом из Башкирии. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».



Вчера губернатор Оренбуржья Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трех студенток. Сегодня стало известно, что полиция установила подозреваемого.

Маргарита Головатенко