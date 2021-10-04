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В Татарстане утвердили положение о госконтроле в области розничной продажи алкоголя

12:57, 04.10.2021
В Татарстане утвердили положение о госконтроле в области розничной продажи алкоголя
Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана утвердило положение о региональном государственном контроле в области розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. Предметом госконтроля станут: соблюдение организациями требований к розничной продаже алкоголя, а также соблюдение обязательных требований к декларированию объема розничной продажи алкогольной продукции и др.

Фото: Максим Платонов

Должностные лица при проведении надзорных мероприятий смогут посещать и проводить обследования помещений, которые используют контролируемые лица. Также они смогут выдавать предписания об устранении нарушений. Объекты контроля Госалкоинспекция РТ отнесет к одной из категорий риска — это средний, умеренный и низкий.

Контроль осуществляется посредством следующих мероприятий:

  • контрольная закупка;
  • мониторинговая закупка;
  • выборочный контроль;
  • инспекционный визит;
  • документарная проверка;
  • выездная проверка;
  • наблюдение за соблюдением обязательных требований;
  • выездное обследование.

Недавно жители Нижнекамска пожаловались, обратившись на портал «Народный контроль», на то, что в одном из подвальных помещений жилого дома торгуют «фанфуриками». Сотрудники Нижнекамского территориального органа Госалкогольинспекции РТ выехали с проверкой по указанному адресу. Обращение подтвердилось, инспекторы обнаружили и изъяли два наименования бутылочек — «фанфуриков» — в общем количестве 20 штук. В отношении гражданки, занимающейся сбытом нелегального алкоголя, проводится административное расследование по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан

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