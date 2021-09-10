Жительницу Нижнекамска поймали на продаже «фанфуриков» в подвале дома

Жители Нижнекамска пожаловались на портал «Народный контроль» о том, что в одном из подвальных помещений жилого дома торгуют «фанфуриками». Сотрудники Нижнекамского территориального органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан выехали с проверкой по указанному адресу.

Обращение подтвердилось, инспекторы обнаружили и изъяли два наименования бутылочек — «фанфуриков» — в общем количестве 20 штук. В отношении гражданки, занимающейся сбытом нелегального алкоголя, проводится административное расследование по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, сообщает инспекция.

По данным надзорного ведомства, это не первая жалоба по данному объекту и нарушителей не раз привлекали к ответственности. Однако до конца искоренить проблему пока не удается.