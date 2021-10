Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года стали американцы Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус, сообщается на старанице Нобелевского комитета в Тwitter.

Они получили нобелевскую премию за открытие рецепторов, отвечающих за температуру, боль и давление.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7