Кабмин Татарстана утвердил новое положение о госконтроле в области долевого строительства жилья

Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана утвердило новое положение о госконтроле в области долевого строительства многоквартирных домов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Отмечается, что руководитель и заместители руководителя Инспекции Госстройнадзора РТ уполномочены контролировать работу организаций, которые привлекают деньги дольщиков. Муниципалитеты могут утвердить на местах должностных лиц, которые также смогут работать в этом направлении.

Фото: Максим Платонов

Всего в документе прописано три критерия риска (низкий, умеренный или средний), которые будут присваиваться компаниям, ведущим долевое строительство.

Дольщикам проблемных домов Татарстана могут предоставить рассрочку, такое решение приняли на заседании Совета Фонда РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства. «Учитывая социальную важность вопроса, мы приняли решение поддержать дольщиков Татарстана путем предоставления возможности погасить задолженность в рассрочку», — сказал руководитель Фонда РТ Иван Новиков.

Алексей Нечаев