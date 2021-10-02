Татарстанские дольщики могут получить рассрочку по оплате задолженности

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Дольщикам проблемных домов Татарстана могут предоставить расссрочку, такое решение приняли на заседании Совета Фонда РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства.



Такое решение принято в связи с частыми обращениями дольщиков. «Учитывая социальную важность вопроса, мы приняли решение поддержать дольщиков Татарстана путем предоставления возможности погасить задолженность в рассрочку», — сказал руководитель Фонда РТ Иван Новиков.

Так, если у участника имеется совокупная задолженность в размере более 90 тысяч рублей по одному помещению, ему могут предоставить рассрочку на срок до 12 месяцев.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

1 октября стартовала выдача ключей от квартир участникам долевого строительства дома №4 ЖК «МЧС».

Маргарита Головатенко