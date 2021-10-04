В России за сутки выявили 25 781 случай заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 25 781 случай заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 612 317 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 4 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 526 человек, всего выздоровевших — 6 740 491 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 883 россиян, всего от инфекции скончался 210 801 человек.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 25 769 случаев коронавируса, общее число заболевших — 7 586 536 человек.
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