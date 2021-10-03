РВИО и РАН открывают ранее засекреченные документы «Сурского рубежа» и «Казанского обвода»

Российское военно-историческое общество и Российская академия наук запустили серию научных изысканий о секретах тыла — рубежах обороны СССР периода 1941—1944 годов, пилотными проектами которых стали «Сурский рубеж» и «Казанский обвод».



Это неизвестные многим линии обороны. О первой линии обороны — Ленинград, Вязьма, Ржев, Сталинград — знают все. А вот вторая и третья — Архангельск, Ярославль, Владимир, Сура, Казань, Саратов, Нижний Новгород — сперва были засекречены, потом не пригодились и были забыты.

«Сурский рубеж» и «Казанский обвод» начали встраивать в план обороны октября 1941 года, когда стоял вопрос об эвакуации Москвы, переноса резервной столицы в Куйбышев (сейчас — Самара). Согласно донесениям разведки, фашисты могли напасть на Куйбышев и Казань. Прямая линия наступления на Куйбышев шла вдоль реки Суры через Чебоксары и Казань. Так они и получили свои названия.

Протяженность рубежей обороны составила 380 км — проходили они по части Пензенской области и Татарстана. Было необходимо защитить промышленные районы Поволжья и Урала, работавшие на фронт. Масштабы мобилизации на рытье противотанковых рвов, окопов и блиндажей можно сопоставить с мобилизацией на фронт. Только в Татарстане на работы призвали около 180 тысяч женщин, подростков и стариков. Вручную было вырыто около 5 млн кубометров земли. Рубежи возвели к январю 1942 года.

«Союз женщин Чувашии» и ряд общественных движений Поволжья добились снятия грифа «Секретно» с части засекреченных документов. Сейчас они продвигают идею создания мемориалов «Сурский рубеж» и «Казанский обвод», сообщает «Российская газета».

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Маргарита Головатенко