Минпросвещения рекомендовало регионам снизить отчетность для учителей

Минпросвещения России направило главам регионов письмо, в котором рекомендовало систематизировать контрольные работы в школах и снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

В частности, в письме указано, что если преподаватель ведет бумажный журнал, то он не должен вести электронный классный журнал, и наоборот. Это определенным образом снижает нагрузку по отчетности на учителя, передает его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник президент России Владимир Путин поручил сократить в школах число контрольных работ. Ответственными за выполнение назначили министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и министра просвещения Сергея Кравцова. Доклад должны представить до 1 июля 2022 года.

