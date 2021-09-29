Учитель английского языка из Казани вошла в топ-15 лучших учителей России

Фото: мэрия Казани

Учитель английского языка казанской гимназии №122 Мария Голованова вошла в топ-15 лучших учителей России, сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.



Мария представляет Татарстан на заключительном этапе федерального конкурса «Учитель года России — 2021». Победителя объявят в Государственном Кремлевском дворце 10 октября.



В сентябре учитель математики из казанского лицея-интерната №2 Алмаз Хамидуллин стал одним из 50 финалистов конкурса Global Teacher Prize 2021. Его выбрали из более 8 тыс. кандидатов из 211 стран.

«Реальное время» познакомилось с Алмазом Нуртдиновичем поближе. Амбициозный, интересный, энергичный, наш герой будто бы олицетворяет собой образец современного продвинутого управленца и, если честно, на классического учителя с виду не очень похож. Но преклонение перед «царицей наук», глубокое понимание детской психологии и искренняя любовь к профессии проявляются в нем с первых же минут нашей беседы. Как заставить ребенка полюбить математику, почему с детьми из неблагополучных семей работать легче, чем с маленькими представителями элиты, и какой будет школа будущего, которую хочется построить — в портрете Алмаза Хамидуллина.

Маргарита Головатенко