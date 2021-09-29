Казань попала в список популярных направлений на ноябрьские праздники

Казань попала в список как одно из самых популярных направлений на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, сообщает «РИА Новости».



Рейтинг возглавили Краснодарский край, Крым, Кавминводы, Санкт-Петербург и Калининград. Некоторые туристы бронируют туры в Абхазию, надеясь продлить купальный сезон. Следом за Казанью в списке востребованных внутренних направлений в первой декаде ноября идут Алтайский край и Подмосковье.

Казань — самое частое направление, запрашиваемое детскими группами на период школьных каникул. Также популярны поездки в Калининград, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень и Волгоград, а еще туры по Золотому кольцу.

Фото: realnoevremya.ru

Ростуризм недавно разыграл тур на двоих в Казань и Санкт-Петербург в преддверии Дня туризма.

Маргарита Головатенко