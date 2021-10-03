Эксперт: умереть от цитокинового шторма при COVID-19 человек может раньше, чем потерять обоняние

Потеря способности чувствовать запахи — далеко не основной и уж точно не первый симптом коронавируса. Как рассказывает ТАСС гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, утрата обоняния может проявиться при ковиде не с первых дней заболевания, а, скажем, на 10-й день. А если человек заражен штаммом «дельта», то этого не случается все чаще.

Мнение о том, что потеря обоняния — первый симптом ковида, Исаев называет крайне опасным заблуждением.

— Зачастую цитокиновый шторм, который развивается с первых дней, губит пациента раньше, — предупреждает ученый. — А если говорить о штаммах «дельта» и «дельта плюс», то количество пациентов, у которых не наблюдается этот симптом, пропорционально увеличилось в сравнении с уханьским вариантом вируса. На штаммах 2020 года число таких случаев достигало 20%, сейчас, возможно, их еще больше.

Эксперт рассказывает, что по первым признакам непросто отличить грипп от коронавируса. Поэтому при первых же симптомах ОРВИ он рекомендует делать ПЦР-тест, потому что это единственный точный метод определения ковида.

— Махнуть рукой и решить, что у вас просто ОРВИ, — очень неосторожное решение во время пандемии. Сейчас мы видим, что пациенты болеют ковидом и второй, и третий раз. И в некоторых случаях повторное заболевание переносится тяжелее, — предупредил Исаев.

Напомним, тем временем американские ученые выяснили, что мутация коронавируса происходит в сторону увеличения его заразности: новые штаммы лучше передаются воздушно-капельным путем, чем старые.

Людмила Губаева