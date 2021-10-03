«Зулейха открывает глаза» вошла в число популярных за границей российских сериалов

Фото: кадр из сериала

Среди российских сериалов, проданных за границу в январе — сентябре 2021 года, лидер — триллер «Перевал Дятлова» от компании «1-2-3 Production». Кроме него, охотно закупают за рубеж пакет сериалов ВГТРК (в том числе «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной и романтическую комедию «Секреты семейной жизни»). Об этом рассказывает РБК со ссылкой на «Роскино».



По данным «Роскино», Россия вот уже третий год подряд входит в топ-10 стран, экспортирующих сериалы. В числе лидеров — США, Южная Корея, Великобритания и Испания. Правда, точное место России в мировом сериальном экспорте затруднительно: ведь порой производители продают контент самостоятельно, без посредников (таких, как, например, «Роскино»), поэтому нет единого места, где аккумулировалась бы эта информация.

Напомним, в России сериал «Зулейха закрывает глаза» в 2020 году тоже вошел в список самых популярных. Рейтинг составил «Кино Mail.ru», основываясь на мнении и активностях пользователей.



Людмила Губаева