Айдар Метшин спел на своих проводах песню Макаревича
Нижнекамск ждет нового мэра: Айдар Метшин выиграл на выборах депутатский мандат и переходит работать в Госдуму. 2 октября, судя по видеозаписи, выложенной в соцсетях, мэра провожали с его поста. А уходил Метшин из мэров под самолично исполненную песню группы «Машина времени» «Наш дом» (написанную Андреем Макаревичем). А пока свежеизбранный депутат пел, на видеоэкране за его спиной сменялись кадры, демонстрирующие основные вехи его работы на посту мэра.
Метшин поет Макаревича на публике уже не первый раз: например, в январе 2021 года на фестивале «Своя колея» нижнекамский мэр выступал перед горожанами с песней Андрея Вадимовича, посвященной Высоцкому.
12 октября должно состояться первое заседание Госдумы, в котором примут участие и депутаты, избранные от Татарстана, включая Айдара Метшина. А уже в понедельник, 4 октября, в Нижнекамске должны представить нового мэра. Доподлинно неизвестно, кто им станет, но СМИ республики со ссылкой на надежные источники указывают на Рамиля Муллина, руководителя Муслюмовского района.
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