Инспекторы Минэкологии выявили склад отходов в Альметьевске

Фото: Минэкологии РТ

В Минэкологии Татарстана через мессенджер Telegram от граждан поступило обращение о складировании труб на производственной базе в Альметьевске. Инспекторы с помощью квадрокоптера выявили места складирования отходов, сообщили в Минэкологии РТ.



Инспекторы осмотрели территорию вместе с собственником земельного участка. Выяснилось, что на указанной территории складировались отработанные люминесцентные ртутные лампы в картонных коробках в количестве 200 штук, а на почве на почве 142 кв. м складировался бой строительного кирпича.

На собственника земельного участка — юридическое лицо — составили протоколы о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Нарушения собственник должен устранить за один месяц.

На территории обнаружили складирование отработанных автомобильных покрышек и пустых бочек, которые принадлежат арендатору организаций, осуществляющему услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. В отношении должностного лица инспекторы составили протокол по ч.1, ч.10 ст. 8.2 КоАП РФ.

В Лениногорском районе РТ в сентября инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии обнаружили незаконную добычу известняка.

Маргарита Головатенко