В Татарстане инспекторы Минэкологии обнаружили незаконную добычу известняка

В Лениногорском районе РТ инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии обнаружили незаконную добычу известняка, сообщили в пресс-службе ведомства.



— Общая площадь всего вскрытого участка недр составляет около 15 га. Данные виды работ проводились без согласованного Управлением Ростехнадзора по РТ плана развития горных работ на 2021 год, — сообщили экологи.

Нарушение зафиксировали с помощью квадрокоптера на участке «Керлигачское месторождение». В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении. Виновнику грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В феврале экологи наложили штраф в размере 800 тыс. рублей за незаконную добычу известняка. Ведение работ по добыче за пределами горного отвода в двух километрах от села Керлигач Лениногорского района инспекторы выявили еще в октябре 2019 года. По данным специалистов, недропользователь незаконно разработал участок площадью 2,7 тыс. кв. метров.

Алексей Нечаев