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В Казани заметили колонну кабриолетов

20:21, 02.10.2021
В Казани заметили колонну кабриолетов
Фото: кадр видео

В Казани на Горьковском шоссе сегодня горожане могли наблюдать колонну кабриолетов, такое видео разместили пользователи в социальных сетях.

Автомобили приехали на выставку ретроавтомобилей на Горьковском шоссе, которая проходила под открытым небом. В мероприятии принимали участие члены клуба ретроавтомобилей «311» и «Кабрио-клуба».

Любители ретроавтомобилей отмечали завершение сезона: выставка проходит в последний раз в этом году.

Маргарита Головатенко
АвтоОбщество Татарстан

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