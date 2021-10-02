В Казани заметили колонну кабриолетов
В Казани на Горьковском шоссе сегодня горожане могли наблюдать колонну кабриолетов, такое видео разместили пользователи в социальных сетях.
Автомобили приехали на выставку ретроавтомобилей на Горьковском шоссе, которая проходила под открытым небом. В мероприятии принимали участие члены клуба ретроавтомобилей «311» и «Кабрио-клуба».
Любители ретроавтомобилей отмечали завершение сезона: выставка проходит в последний раз в этом году.
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