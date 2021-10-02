В Казани заметили колонну кабриолетов

Фото: кадр видео

В Казани на Горьковском шоссе сегодня горожане могли наблюдать колонну кабриолетов, такое видео разместили пользователи в социальных сетях.



Автомобили приехали на выставку ретроавтомобилей на Горьковском шоссе, которая проходила под открытым небом. В мероприятии принимали участие члены клуба ретроавтомобилей «311» и «Кабрио-клуба».



Любители ретроавтомобилей отмечали завершение сезона: выставка проходит в последний раз в этом году.

Маргарита Головатенко