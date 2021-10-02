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В Испании позавидовали счастью россиян из-за цен на ЖКХ

19:27, 02.10.2021 5
В Испании позавидовали счастью россиян из-за цен на ЖКХ
Фото: pixabay.com

Журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас, после того как сравнил цены на электроэнергию в России и Испании, рассказал о счастье россиян, пишет «РИА Новости».

Репортер общался с адвокатом из Москвы Татьяной. Она часто посещает страны Европы, в частности Италию. Но в переезде смысла не видит: «Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги».

Как отметил журналист, в Европе статья расходов за коммунальные услуги ощутимее. Так, в России гораздо ниже цены на электроэнергию. Он объяснил это тем, что Россия экспортирует нефть и газ, а не покупает их у других государств.

Фото: pxhere.com

«Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», — сказал он.

Маргарита Головатенко
Общество

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    А пенсиям и зарплатам россиян в Испании не позавидовали?
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  • Анонимно 02 окт
    Наверно поэтому стоит очередь из испанцев желающих перебраться в Россию по постоянное место жительства...
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  • Анонимно 02 окт
    В испании пособие 500 евро,а зарплата уборщика 1200 евро.цены на продукты в супермаркете не дороже наших
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  • Анонимно 02 окт
    Они еще в Казахстане не были, вот где рай электробензиновый)
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  • Анонимно 08:56
    А Ха Ха !!! Пусть Переезжает в Россию !!! Чтоб Полностью Насладиться низкими Ценами с!!!
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