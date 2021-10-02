В Казани на ярмарках продолжают образовываться огромные очереди — чуть не дошло до драки

Сегодня в Приволжском районе Казани жители едва не подрались, стоя в очереди за картошкой, сообщает «Татарстан-24».



Казанцы занимают места в очереди с трех часов утра, но даже так не все из них успевают купить то, что нужно. «Половина очереди — человек 50-60 — обратно ушли. Не хватило, хотя мы давали по три сетки всем. Люди стояли с трех часов утра. Бабушки, дедушки, никаких перекупщиков», — рассказала продавец торговой точки Рушания.

На ярмарке чуть не побили водителя, который привез овощи. Он рассказал, что его спасло то, что он начал снимать людей на мобильный телефон. По его словам, раньше такого ажиотажа в городе не наблюдалось.

Фото: realnoevremya.ru

Казанские ярмарки, проходящие в выходные дни, в этом году вызвали у горожан настоящий ажиотаж. Первый заместитель министра сельского хозяйства РТ Наиль Залаков пояснял, что в этом году продукции нужно завозить в два раза больше, чтобы обеспечить спрос.

Маргарита Головатенко