Новости общества

14:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на ярмарках продолжают образовываться огромные очереди — чуть не дошло до драки

17:43, 02.10.2021 9
В Казани на ярмарках продолжают образовываться огромные очереди — чуть не дошло до драки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Приволжском районе Казани жители едва не подрались, стоя в очереди за картошкой, сообщает «Татарстан-24».

Казанцы занимают места в очереди с трех часов утра, но даже так не все из них успевают купить то, что нужно. «Половина очереди — человек 50-60 — обратно ушли. Не хватило, хотя мы давали по три сетки всем. Люди стояли с трех часов утра. Бабушки, дедушки, никаких перекупщиков», — рассказала продавец торговой точки Рушания.

На ярмарке чуть не побили водителя, который привез овощи. Он рассказал, что его спасло то, что он начал снимать людей на мобильный телефон. По его словам, раньше такого ажиотажа в городе не наблюдалось.

Фото: realnoevremya.ru

Казанские ярмарки, проходящие в выходные дни, в этом году вызвали у горожан настоящий ажиотаж. Первый заместитель министра сельского хозяйства РТ Наиль Залаков пояснял, что в этом году продукции нужно завозить в два раза больше, чтобы обеспечить спрос.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    В Аграпромпарке картошки и других овощей завались ( на субботней ярмарки)
    Ответить
  • Анонимно 02 окт
    Да да. И все перекупы сегодня там были.
    Ответить
  • Анонимно 02 окт
    На Ярмарке на Зорге ( фото продавцов) овошей не так уж много. В прошедшую субботу, 25.09, картошки в сетках хватило на 1 час торговли. Видимо, народная молва ращнесла Еовость. Сегодня людей пришло больше. Бабки они же по ночам пе спят, им на работу не идти Сами себя ращогрели, начали драться. Самтс-то за себя нк стыдно? Все голодают?
    Ответить
  • Анонимно 02 окт
    До весны доживут не все.
    Ответить
  • Анонимно 02 окт
    А кто-нибудь спросил тружеников села, выгодны ли им эти ярмарки, окупаются ли их затраты ?
    Ответить
  • Анонимно 06:00
    Вот подавай городским бесплатно. В деревне круглый год БЕЗ ВЫХОДНЫХ люди трудятся. А труд этот не ценится. Это сейчас во многих деревнях люди не держат скот. На всю деревню всего 5-10 человек держат корову. Это среди 400-500 домов. Потому что люди осознали лучше где-то подзаработать и купить себе мясо или молока, чем вот так с раннего утра до позднего вечера работать без выходных и праздников. Молоко в деревнях собирают по 18-20 рублей за литр и это ведь не химия, которую толкают за 50 рублей за литр в магазинах.
    Ответить
  • Анонимно 06:31
    А водителя то за что хотели отметелить? Что мало овощей привез?
    Ответить
  • Анонимно 07:47
    Не от хорошей жизни очереди за картошкой подешевле. Ой не от хорошей. Но выборы прошли. Так что пожинаем, что сами же и выбрали.
    Ответить
  • Анонимно 10:49
    Ну ни единственная же эта картошка на ярмарке!! Будут ярмарки аж до Нового года. Можно купить и по-соседски, и по обьявлениям. Люди, будьте добрее! Зачем драться? Сами себя унижаете.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также