На ярмарках в Казани с утра образуются огромные очереди

Казанские ярмарки, проходящие в выходные дни, вызвали у горожан настоящий ажиотаж: за продуктами по оптовой цене выстраиваются большие очереди, сообщает «Татарстан-24».



Горожане специально приходят пораньше — очереди выстраиваются с раннего утра. Спрос так высок, что овощей в субботу хватило не всем. «Нет картошки. Одну машину привезли. Мы стояли с полшестого. Теперь пошла ни с чем», — сказала местная жительница, посетившая ярмарку на проспекте Ямашева.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РТ Наиль Залаков пояснил, что в этом году продукции нужно завозить в два раза больше, чтобы обеспечить спрос.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани на 169 избирательных участках в последний день выборов депутатов Госдумы РФ организуют продуктовые ярмарки. Горожане смогут приобрести на них продовольственные и бытовые товары по закупочным ценам.

Маргарита Головатенко