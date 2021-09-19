На ярмарках в Казани с утра образуются огромные очереди
Казанские ярмарки, проходящие в выходные дни, вызвали у горожан настоящий ажиотаж: за продуктами по оптовой цене выстраиваются большие очереди, сообщает «Татарстан-24».
Горожане специально приходят пораньше — очереди выстраиваются с раннего утра. Спрос так высок, что овощей в субботу хватило не всем. «Нет картошки. Одну машину привезли. Мы стояли с полшестого. Теперь пошла ни с чем», — сказала местная жительница, посетившая ярмарку на проспекте Ямашева.
Первый заместитель министра сельского хозяйства РТ Наиль Залаков пояснил, что в этом году продукции нужно завозить в два раза больше, чтобы обеспечить спрос.
В Казани на 169 избирательных участках в последний день выборов депутатов Госдумы РФ организуют продуктовые ярмарки. Горожане смогут приобрести на них продовольственные и бытовые товары по закупочным ценам.
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