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Слуцкий: «Мы все не проходим испытание второго сезона, не только Кварацхелия»

17:32, 02.10.2021 1
Слуцкий: «Мы все не проходим испытание второго сезона, не только Кварацхелия»
Фото: rubin-kazan.ru

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог домашнего поединка с «Нижним Новгородом» (0:1) и прокомментировал полученную травму защитником Ильей Самошниковым.

— Мы пока не можем понять серьезность травмы Самошникова, но, судя по всему, она серьезная.

По эпизоду с незабитым пенальти вчера Дрейеру сообщил, что в случае пенальти он должен бить, и был уверен, что он отстоит эпизод. Но, к сожалению, этого не произошло.

Я не знаю, в чем причина плохой игры Кварацхелии. Это его второй сезон. Его все знают, все понимают. Ему гораздо сложнее, и понятно, что ажиотаж, который был вокруг него на протяжении долгого времени, тоже влияет. Испытание второго сезона всегда самое сложное. И пока мы все вместе его не проходим, не только Кварацхелия.

Третье поражение подряд? Играем мы плохо, это правда, — подвел итог Слуцкий.

В последних семи матчах Премьер-лиги «Рубин» выиграл лишь один раз — у аутсайдера екатеринбургского «Урала». В трех последних играх казанцы проиграли «Зениту», «Динамо» и «Нижнему Новгороду».


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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    Я что-то кому-то обломаю,
    Но ведь игры, как не было, так нет.
    Перед судьбой шляпу я снимаю.
    Ведь забивать мячи - не пиетет.
    Ответить
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