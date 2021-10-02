В Татарстане выявили 67 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки выявили 67 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 27 190, сообщает оперштаб.
Выздоровели 44 человека за сутки, за весь период пандемии — 23 315 татарстанцев. За минувшие сутки подтвердились три случая смерти от COVID-19. Коронавирус стал причиной смерти 751 жителя республики.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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