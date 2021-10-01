Суд оштрафовал казанца за комментарии с оправданием нападения на отдел полиции в Кукморе

35-летнего жителя Казани Тимура Сау привлекли к ответственности за комментарии в социальных сетях, в которых он оправдывал действия 16-летнего школьника, напавшего на отдел полиции в Кукморе, сообщил «Реальному времени» источник. Его оштрафовали на 300 тысяч рублей.



Казанец оставлял комментарии в группах изданий «Медуза» (иностранное СМИ, признанное в России иноагентом) и «Настоящее время» (иностранное СМИ, признанное в России иноагентом).

В конце прошлого года в Кукморе зафиксировали попытку теракта — на территорию служебной парковки бросили две бутылки с зажигательной смесью. Полицейские заметили и стали преследовать злоумышленника, при задержании тот бросился на силовиков с ножом и был застрелен. Убитым оказался 16-летний подросток.

Подробности о личности убитого и его судимом за терроризм отчиме — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко