Глава «Нафтогаза Украины»: «Газпром» не нарушил контракт, прекратив транзит газа

Прекращение подачи газа компанией «Газпром» через территорию Украины предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ, соответственно, «Газпром» имеет на это право, сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Facebook.



По его словам, факт прекращения транзита — демонстрация того, что произойдет после запуска газопровода «Северного потока — 2», если к тому времени не будет реализовано предложение Киева о продаже газа «Газпромом» третьим странам на украино-российской границе, сообщает «ТАСС».

Власти Украины считают, что, если точка продажи перенесется, это станет гарантией сохранения газового транзита через территорию республики, подчеркнул Витренко.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и через трубопроводы Юго-Восточной Европы. Газ проходит в обход Украины.

О подписании контракта с Венгрией по поставке 4,5 млрд куб. м газа в год на 15 лет стало известно в сентябре. Из 4,5 млрд куб. м газа 3,5 млрд поступят через Сербию и миллиард — через Австрию.

В Кремле заявили, что контракт «Газпрома» с Венгрией не нарушает права Украины. При необходимости Россия готова обсуждать возобновление закупок топлива Украиной. Отмечается, что страна остается надежным поставщиком газа во всей Европе и что контракт с Венгрией не нарушает ничьи права, и Украина, как и другие страны, не может вмешиваться в эти двусторонние отношения.

Маргарита Головатенко