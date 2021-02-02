В России могут объявить 2023-й Годом математики

Правительство РФ рассматривает возможность объявить 2023 год Годом математики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Предложение о Годе математики высказал победитель конкурса «Учитель года» Михаил Гуров из Ростовской области на встрече с президентом.



Фото: kremlin.ru

«23-й год, действительно, рассматривается в правительстве как год, который нужно объявить Годом математики, и, безусловно, если вы еще, как победитель такого престижного конкурса, будучи математиком, ставите вопрос, то, безусловно, мы это поддержим», — сказал Путин.

В декабре 2020 года Путин объявил 2021 год в России Годом науки и технологий. По его словам, ценность труда людей в этих сферах, их вклад в развитие страны заслуживают особого общественного и государственного признания.

Также он поддержал идею объявить 2022 год Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов.