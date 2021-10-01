Трехкратная чемпионка Европы дисквалифицирована за подделку результатов ПЦР-теста
Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) дисквалифицировала трех российских спортсменов за подделку результатов ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба организации.
На ближайшие полгода от соревнований отстранены трехкратная чемпионка Европы каноистка Олеся Ромасенко, а также байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский. Их дисквалификация рассчитана до 18 февраля 2022 года.
Напомним, ранее за применение допинга был дисквалифицирован российский участник Олимпиады-2020 Игорь Полянский.Спорт
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