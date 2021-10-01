Новости спорта

11:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Трехкратная чемпионка Европы дисквалифицирована за подделку результатов ПЦР-теста

15:55, 01.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Трехкратная чемпионка Европы дисквалифицирована за подделку результатов ПЦР-теста
Фото: kayak-canoe.ru

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) дисквалифицировала трех российских спортсменов за подделку результатов ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На ближайшие полгода от соревнований отстранены трехкратная чемпионка Европы каноистка Олеся Ромасенко, а также байдарочники Владислав Литовка и Марк Царевский. Их дисквалификация рассчитана до 18 февраля 2022 года.

Фото: kayak-canoe.ru

Напомним, ранее за применение допинга был дисквалифицирован российский участник Олимпиады-2020 Игорь Полянский.

Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также