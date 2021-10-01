Вратарь «Салавата Юлаева» Метсола признан лучшим вратарем сентября в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших хоккеистов прошедшего игрового месяца.

Среди вратарей отмечено выступление голкипера «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы. Вместе с ним уфимский клуб одержал 7 побед в 8 матчах в сентябре. При этом Метсола в одной игре сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Всего финский голкипер отразил 94,69% бросков соперника с коэффициентом надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) 1,38.

Фото: vk.com/hcsalavat

Ранее Метсола дважды признавался лучшим игроком месяца в сезоне-2018/19. С тех пор голкипер уфимцев не попадал в подобные номинации.

Также за сентябрь отмечено выступление защитника магнитогорского «Металлурга» Михаила Пашнина (7 (0+7) очков в 11 матчах), а также нападающих московского «Динамо» Вадима Шипачева (26 (9+17) очков в 11 играх) и лучшего новичка месяца Дмитрия Рашевского (13 (8+5) очков в 11 встречах).

Напомним, во время предсезонной подготовки у болельщиков «Салавата Юлаева» и экспертов КХЛ возникали серьезные вопросы к уровню игры голкипера уфимцев Метсолы. Несмотря на все разговоры, в интервью «Реальному времени» перед началом сезона главный тренер «Салавата» Томи Ламса заявил о полном доверии к финскому вратарю.