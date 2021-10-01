В России стартовал осенний призыв в армию

В России 1 октября стартует осенний призыв в армию. Призывная кампания завершится 31 декабря.

Этой осенью призыву подлежит больше 127 тысяч человек. Призывные комиссии начинают работу с 1 октября во всех регионах, кроме тех, где призыв проходит раз в год, рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский «Интерфаксу».

Фото: kzn.ru

Призывной возраст для службы в армии — от 18 до 27 лет.

Во время весеннего призыва в Татарстане вызвали на призывные комиссии около 16 тысяч человек. Служить в ряды Вооруженных сил России отправились более 700 молодых казанцев.



Ольга Шагиева